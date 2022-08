VIDEO | Jessica Alba trimmis kõhulihaste saladus teada! Ta teeb sportliku vormi saavutamiseks just sellist trenni

Seda, et 41aastane näitleja Jessica Alba teeb oma suurepärase vormiga silmad ette nii mõnelegi omavanusele, teab vast igaüks, kes on mõnda tema filmi või Instagrami pilti näinud, aga seda, kuidas ta sellise suurepärase vormi saavutanud on, saime alles hiljuti teada.