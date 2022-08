FOTOD | Aeg sügiseks valmistuda! Need on lähituleviku moetrendid, mida Kylie Jenner juba aktiivselt kannab

Kui lähed mõnda uut rõivast või aksessuaari kauplusesse soetama, on väga võimalik, et oled seda juba mõne tuntud staari seljas näinud. Võimalik isegi, et su Instagrami salvestatud fotode kaustad on täidetud erinevate kuulsuste piltidega, et neilt moetrendide osas snitti võtta. Kui Rihanna, Dua Lipa, Bella Hadid või Kylie Jenner on seda kandnud, on võimalik, et oled selle tulevaste ostude nimekirja salvestanud.