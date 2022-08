FOTOD | Just sellise mustriga on praeguse aja kõige trendikam kleit

Loomamustrid on peaaegu alati moes, vahe peitub vaid selles, milline muster parasjagu kõige popim on. Praegu on selleks vaieldamatult sebramuster, mis on viimaste nädalate jooksul vaikselt imbunud nii meie Instagrami voogu kui lemmikkaupluste stangedele. Seega on selgemast selgem, et tegu on ühe käesoleva aasta suurima trendiga.