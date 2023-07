Anoreksia seljatanud eestlanna: lubasin endale päeva suurima söögikorrana paar supilusikatäit müslit 0,05% rasvasisaldusega piimaga

Vesteldes kord sõbrannaga, kes samuti pool elu anorektik olnud, laususin veendunult, et õnneks on see eluetapp meie jaoks läbi. Selle peale muigas sõbranna mõrult ja ütles: „Endisi anorektikuid pole olemas. Üks kord anorektik, igavesti anorektik.“