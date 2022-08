Laura Valk: absoluutselt iga inimene on väärt oma unistuste elu ja suhet

Miks me kasvame suureks sisemise kahtlusega oma väärtuse kohta või usume, et me pole piisavalt head ja armastusväärsed sellisena, nagu me oleme? Vastus ulatub lapsepõlve ja ammusesse aega enne meie sündi. Enamus alateadlikud uskumused ja mured saavad alguse peresüsteemis juba mitu põlvkonda enne meid ja kanduvad läbi lapsepõlvetraumade ja alateadliku maailma meile üle. Lapsepõlvetrauma on miski, mis tekib siis kui välismaailma reaalsus või sündmused ei ühti lapse sisemaailma ja meele soovide ning ootustega.

Lapsepõlvetraumad võivad olla väga tõsised ja karmid aga need võivad ka olla täiesti suvalised sündmused- mõlema korral on alateadlik uskumus, mis lapsesse juurdub, enam-vähem sama tugev. Näiteks võivad traumad tekkida kui üles kasvades on kodus pidevad tülid ja terav õhkkond vanemate vahel. Kuna lapsena oleme me 50% ema ja 50% isa, siis laps ei soovi pooli valida ema ja isa vahel. Suur konfliktsus või vaikiv Külm sõda tekitavad aga tunde, et peab valima ja seeläbi läheb laps konflikti ühe poolega iseendast.

Kuidas tekivad traumad?

Trauma võib, (aga ei pea) tekkima ka sellest kui laps ei saa vanematelt oma saavutuste eest piisavalt tunnustust- tekib alateadlik uskumus, et ta ei ole piisavalt hea. Kui vanemad on palju tööl või muude toimetuste peal ning ei ole emotsionaalselt või füüsiliselt lastele olemas, võib tekkida uskumus ja valu, et laps ei olegi vanemate armastus väärt või tema ei ole oluline. Minul selgus ühe holistilise rännaku käigus, et kuna isa ei ostnud mulle poes kord jäätist, tekkis minul uskumus, et ju ei ole ma seda jäätist (loe: armastust) tema silmis väärt. Kogu täiskasvanuelu maadlesin suhetes valuga, et ma ei väärigi armastust ning tõmbasin ligi ka kaaslasi, kes mulle seda peegeldasid. Seda nii kaua kui see uskumus alateadlikust maailmast teadlikusse sai ja seeläbi selle ära tervendasin. Täna tean, et olen maailma suurimat ja ilusamat armastust väärt ja see jäätiselugu mind enam ei defineeri...

Mida lapsevanemana teisiti teha?