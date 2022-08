Vaatamata sellele, et õues on veel mõnusalt soe, siis tuleb paratamatult tõele silma vaadata ja tunnistada, et peagi on siiski sügis käes. Sellest annavad praegu märku juba jahedamad õhtud, mil tahaks ikka midagi õlgadele panna. Ja kui sul on plaan selleks sügishooajaks uus jakk varuda, siis ehk meeldib sulle üks neist praeguse aja kõige trendikamatest?