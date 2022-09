El Dorado on müütiline, veel avastamata kullast linn, mis paikneb legendide järgi Lõuna-Ameerika uurimata aladel. Selle otsingutele on asunud lugematu arv seiklejaid, kuid kuulsat linna pole seni keegi veel leidnud. Samas on nii mõnigi rändur oma teekonnal hoopis teistsuguseid ootamatuid avastusi teinud – leidnud vastuseid küsimustele ja muredele. Jah, me ei leia alati seda kuldset linna, kuid võib-olla ongi eesmärk jõuda kohale iseenda sees.