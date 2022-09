19. septembril on „Yerma 9. PM“ esikas, alapealkirjaks on igavuses kaduma läinud tunded. Lavastus on mõtteliselt saanud inspiratsiooni ajast, kui algas koroona ja inimesed jäid kodudesse lõksu – nendega, kellega neil seal olla oli – ja olid koos ööpäev ringi.