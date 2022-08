Augustile omaselt on ilmataadil veel palavaid päevi meile varuks. Need, kes ei talu palavat nii hästi kui teised, teavad, kui tüütu see võib olla. Vaid mõni minut 28-kraadises õhus ning põsed, laup ja lõug hakkavad roosatama. Mida aga selle vastu teha?