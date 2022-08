Näpunäiteid kodus juuste värvimiseks

Veenduge, et teil on piisavalt värvi. Kui värvite juukseid esimest korda, võib juhtuda, et ostate liiga vähe värvi. Kui teil on tihedad ja õlgadeni ulatuvad või õhukesed, kuid pikemad juuksed, oleks optimaalne kogus üks pakk värvi. Pikkade ja väga tihedate juuste omanikud peaksid aga ostma kaks pakki korraga, et vältida juuste ebaühtlast värvimist.

Tehke nahaallergia test. Juuksevärvid võivad olla väga erineva koostisega ja mitte sobida igaühele. Näiteks tundliku nahaga inimestel võivad teatud koostisosad põhjustada allergilist reaktsiooni. Selle vältimiseks tehke enne värvimist nahaallergia test. Kandke väike kogus värvi kõrva taha või käe sisemisele osale ja laske sellel kuivada. Kui 48 tunni pärast märkate nahal punetust, väikseid vistrikke või sügelust, pole see toode teie jaoks.

Valmistage oma juuksed ette. Spetsialistid soovitavad mitte pesta juukseid päev enne värvimist. Vesi peseb ära loomulikud juukseõlid ja raskendab ühtlaste värvitulemuste saavutamist. Kui te ei soovi, et juuksevärv tungiks läbi naha, kasutage enne värvimist vaseliini. Kandke seda mööda juuksepiiri – nii ei imbu värvaine nahka ja seda on lihtne maha pesta. Kammige juuksed korralikult läbi ja jagage need neljaks osaks – kaks ees ja kaks taga.

Alustage värvimist. Värvige esmalt esiosa juured – see on kõige nähtavam pool ja värv vajab imendumiseks rohkem aega. Pärast juurte värvimist värvige ülejäänud juuksed, kuid ärge unustage neid ka salkudeks jagada – see aitab vältida seda, et mõni kihar jääb märkamata ja värvimata.