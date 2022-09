Kohtume mänguks loomelinnakus asuva restorani vaikses sisehoovis. Kohale jõudes kingib Tanja sooja embuse, tellib jahutava jääkohvi ja valib meile istekoha otse päikeselõõsa kätte. Peagi saan aru, miks. „Olen täiesti päikeseinimene. Päikese käes seistes on mul kombeks lükata peopesad väljapoole (sirutab demonstratiivselt käed ette), sest nii saab energia kõige paremini kätte,“ räägib ta õhinal oma soojalembusest. Ütlen, et see meenutab mulle koeri, kes sätivad end toas alati päikeselaiku magama. „Jah, kui olen kuskil külas, valin istekoha just selle järgi.“