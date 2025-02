Kui sõprus saab otsa. „Kuni eelmise suveni polnud ma mõelnud, et ka pikaajalised sõprussuhted võivad lihtsalt... hääbuda“

Kui paarisuhetes on enamasti üsna kindlad reeglid, mida me talume ja mida mitte, ning tunneme ka ära, kui see suhe meid enam edasi ei vii, siis sõprussuhetes on piirid märksa hägusemad. Ikka üritame sõpru hoida, mõista, andeks anda, sest selleks ju sõbrad ongi! Kuid millise piirini?