FOTO | Kodumaine rõivabränd tuli välja tuliuute T-särkide ja tuunikatega

„Projekt küpses juba mõnda aega ning ootas õiget hetke. Nüüd, uute särkidega valmis saades, tundsime, et Janika figuurid sobivad neile imeliselt ja lisavad parasjagu jõulisele tootele õrnema ja tundlikuma detaili,“ avas disainer Kristi Pärn koostöö tausta. „T-särgi nimi Debbie on inspireeritud Blondie samailmelisest, kohati robustsest, teisalt ülimalt naiselikust karakterist. Debbie särk on julge ja isikupärane, just selline, mida ise igapäevaselt kanda tahame,“ lisas Pärn.