Kuidas oleks elu ilma filtrita? Viis lihtsat tõde, kuidas oma näonahk särama panna

4. Iluuni eksisteerib päriselt! Magamise ajal taastub sinu nahk päevasel ajal teda mõjutanud kahjulikest teguritest nagu UV-kiirgus, saastunud õhk, rasu või muu mustus. Seetõttu on väga oluline nahka enne magamaminekut puhastada ja niisutada, kuna vastasel juhul võivad kahjulikud bakterid nahka ärritada ning tungida sügavamale, põhjustades põletikke või ummistusi. Pikk uni on ilusa naha võti: maga igal öösel vähemalt 7–8 tundi ning loo endale püsiv unerutiin, millest kinni hoida – sinu nahk on sulle selle eest väga tänulik.

5. Tervislik toit tagab särava naha. Lisaks stabiilsele kehakaalule ja paremale enesetundele aitab tasakaalustatud toitumine parandada naha seisukorda. Seetõttu on väga oluline, et sööksid igapäevaselt puu- ja köögivilju, mis on täis kasulikke vitamiine ja mineraalaineide. Vähemalt sama oluline on juua piisavas koguses vett – võiksid tarbida umbes 6 klaasi ehk 2,5 liitrit vett ööpäevas. Et nahk peegeldab ülejäänud organismi seisukorda, hoidu liigse alkoholi ja suhkru tarvitamisest, kuna viimane võib tugevalt mõjutada naha elastsust ning viia erinevate põletike tekkeni. Alkohol seevastu viib organismist vajalikud ained ja vedeliku välja ning põhjustab seetõttu nahakuivust. Seega on meie igapäevasel toidulaual naha seisukorra parandamise juures mängida väga oluline roll – oled ennekõike see, mida sööd!