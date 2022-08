Näitus „Kooseksisteerimine“ on noore kunstniku Cho Gi-Seok looming, kes on üks praeguse aja tuntuim Aasia moefotograaf. Cho Gi-Seok otsib oma fantaasiaküllases loomingus pidevalt ilu ning armastab kõrvutada inimkeha kaunite taime fragmentidega. Tema fotosid iseloomustab tugev kompositsioon, kus kõik alates valgusest ja värvidest on detailselt läbi mõeldud.