Ei ole oluline, kas käid joogatrennis või teed joogat vaid koduseinte vahel - tõenäoliselt oled siis endale juba ammu mati ostnud. Lisaks sellele, et matiga on sul harjutusi mugavamalt teha ning jalad ei libise, on matt ka justkui barjäär, mis ei lase eriti avalikes kohtades paljale ihule mustust ligi.