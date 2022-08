Kuigi me kõik tahame vahepeal puhata, on Soome peaminister Sanna Marin ületanud mitme riigi uudiskünnised videoga, kus ta tantsib ja laulab koos oma sõpradega. Mõned poliitikud on videote põhjal seadnud Marini kompetentsi lausa kahtluse alla. Asi kulmineerus sellega, et peaminister tegi narkotesti, mille tulemus oli negatiivne.