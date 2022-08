VIDEO | Kõige vajalikumad riideesemed... sekkarist

Pea igal hommikul postitab ta Instagrami story’desse saabuva päeva rõivakomplekti. „Oleneb tujust ja vaatan ka kalendrisse, mis ees seisab. Kui on n-ö laisk päev, siis on pullover ja kottis teksad,“ naerab Kriste. „Tihti, kui mul on tohutu inspiratsioonipuhang üle käinud, küsitakse, et kuhu sina siis lähed, ja mina vastan, et turule! Selleks ei pea olema sündmus, et end üles lüüa.“