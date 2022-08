Meghan Markle oma uues taskuhäälingus: ambitsioon on naiste puhul väidetavalt kohutav asi

„Ma ei mäleta, et oleksin kunagi tundnud sõna „ambitsioon“ juures negatiivset varjundit, kuna hakkasin kohtingutel käima oma praeguse abikaasaga,“ kõneles ta taskuhäälingus. „Tuleb välja, et ambitsioon on naiste puhul kohutav, kohutav asi - vähemalt mõnede väitel,“ rääkis ta. „Kuna olen tundnud seda negatiivset tähendust sõna taga, on väga raske seda mitte tunda. Mul on väga raske ka mitte ambitsiooni negatiivset tähendust näha miljonites naistes ja tüdrukutes, kes pisendavad iseend,“ lisas Markle.