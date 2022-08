Endine lapsstaar on „õnnelik, et ta ema suri“. See emotsioon pole liiga haruldane

Augusti alguses ilmus endise lapsstaari Jennette McCurdy memuaar ning mõned olid häiritud pealkirjast „Ma olen rõõmus, et mu ema suri“. Intervjuus New York Timesile ütles McCurdy, et kulus kõvasti aega ja teraapiat, et ta jõuaks oma tunnetega kohta, kus midagi nii karmi tunnistada. „Ma tunnen, et ma olen iseendaga palju vaeva näinud ning olen selle pealkirja kasutamise välja teeninud,“ lisas ta.