Diana Arno küpsetes toonides valminud kollektsioon paneb sügist igatsema

Traditsiooniliselt on suuremat rõhku pööratud jätkusuutlikkusele – kõik kollektsioonis kasutatud kangad on deadstock ehk möödunud hooaegade ülejääk, seetõttu on paljud tooted saadaval vaid limiteeritud kogustes. Fookuseks on säästlik tootmine ja aegumatu väärtusega disainid, mis ei kaota oma aktuaalsust ka aastate möödudes ning kangad, mille värvimisel ei kasutata ohtlikke kemikaale ja mida on lihtne ümber töödelda.