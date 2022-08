FOTOD | Antoniuse moeetenduse võitja ammutas inspiratsiooni Taani vihmastest ilmadest

EFFi festivaliülese peaauhinna võitis leedulane Viktorija Kuliavaite oma kollektsiooniga „Scandsand“. Tegu on vihmamantlist koosneva kollektsiooniga, mis on inspireeritud Taani rohkete vihmaste ilmadega toimetuleku otstarbeks. Kollektsioonis on kasutatud kaasaegseid tehnoloogiaid, nagu näiteks liivast valmistatud pealiskiht, mis asetatuna linasele materjalile lisab veelgi enam ilmastikukindlat vastupidavust. Žürii esimehe, Kaubamaja moevaldkonna kaubandusjuht Kätlin Hänineni sõnul oldi võitja valikul üksmeelel.