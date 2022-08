Olen piisavalt hea. Miks tundub, et teistel läheb aga paremini?

Ükskõik kui hästi elus ka ei läheks, tundub, et teistel läheb ikka paremini. Selle mõtte mõlgutamiseks ei pea olema luuser ja laiskvorst. Ka eduredeli kõrgematel astmetel turnides võib tunduda, et ükskõik kui palju ma ka ei pingutaks, pole see kunagi piisav. Täpsemalt öeldes: mina pole piisav.