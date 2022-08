Kuigi miski ei keera ajaratast tagasi, siis on viise seda pisut aeglustada. Vananemine pole iseenesest halb asi, sest iga elatud aasta kipub kaasa tooma rõõmsaid ja meeldejäävaid kogemusi, mis aitavad meid inimesena vormida. Küll aga on naha hea tervis oluline, sest tegemist on siiski suurima organiga.