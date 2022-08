FOTOD | Doja Cati meik on vaid julgetele

Põhiliselt joonistab Doja Cat kulmudele peenikesed jooned, mille keskele loob aga erineva disaini. Näiteks on ta joonistanud kulmude keskele südamed, naerunäod ja lilled.

Doja kõneles ühes Instagrami otsevideos, et ta ei jõudnud oma juustega tegeleda. „Mulle tundub, et ma pidingi sündima juusteta,“ sõnas ta ja selgitas, et ta jälestas parukate kandmist oma loomulike juuste peal, kuna juukseid oli liiga keeruline taltsutada. „See oli paras õudusunenägu. Mulle meeldib mu praegune olukord rohkem,“ märkis ta.