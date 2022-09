Tallinna kunstigümnaasiumi direktor: „Kuni inimene pole näinud last, kes endale haiget teeb, siis talle ei jõuagi kohale, et on vaja muudatusi.“

Mari-Liisi oreooliks on karisma, mis käib temaga kaasas nii koolikoridorides kui ka Botiku hoovipeol. Ta on julge ja sirge jutuga. Ei usu, et asju peaks tegema nii nagu alati ja et kool on mugavalt muutumatu paik, kus asju pähe õppida. Ta pole petlikult vaga ega piltlikult valge põllega: „Igas koolis on kiusamist, nagu ka põõsa taga suitsetajaid – milleks seda eitada.“