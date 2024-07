„Kui on keerulisem hetk, tuletan endale meelde, et neljas beebi oli mu südamesoov ja olen tema tuleku üle tõeliselt õnnelik,“ ütleb näitleja Britta Soll. Pärast magamata ööd võtab ta end kokku ja teeb vajaliku ära – see on osa igapäevast pisikeste lastega. Sügisest näeb teda taas Draamateatri laval, intrigeerivas uuslavastuses.