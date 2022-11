Pruudi pilk: kuidas me umbes kuuga pulmad korraldasime

Otsustasime elukaaslasega enne jaanipäeva, et sel suvel võiks abielluda. Käisime Tallinna perekonnaseisuametis ja uurisime, kas augustis veel abielu pidulikuks registreerimiseks aega leidub. Leiduski – 11. august! See tähendas, et meie pulmadeni oli aega kuu ja mõned nädalad.