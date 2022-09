KAIDI KOGEMUSLUGU | Rullisin ennast kolme nädalaga 23 cm kõhnemaks!

Lisaks lõõgastusele kadusid imeväel sentimeetrid ja tselluliit!

„Tellitud pakk jõudis minuni paari päevaga ja olin elevil, et saan õhtuti end oma kodus rullima hakata. Võtsin eesmärgiks teha läbi soovitatud kümne korra kuur, et näha parimaid tulemusi. Tean ammu, et üks tõhusamaid tselluliidi vähendamise viise on just rullmassaaž, ja see motiveeris mind omakorda ekstra tubli olema. Tselluliiti kardan nagu tuld, aga kahjuks ei ole vist ükski naine sellest pääsenud. Rullisin end õhtuti teleka ees, võtsin ette oma kõige problemaatilisemad piirkonnad (jalad, tuharad ja kõhu) ja 25 minutit rullimist õhtuti möödusid lausa märkamatult. Pärast massaaži oli superhea ja mõnus olla. Magusam ja sügavam uni oli boonuseks. Kui olin kuuriga poole peale jõudnud, märkasin ja tundsin, et midagi nagu tõesti toimub mu kehaga. Kitsad püksid, mille nööbi ma istudes alati salaja lahti tegin, olid nagu kuidagi suuremaks jäänud ja kinnine nööp ei teinud enam istudes haiget. Õnneks võtsin enne kuuri algust endalt mõõdud, kuid otsustasin, et enne uuesti ei mõõda, kui kümme korda rullitud. Kolm nädalat hiljem pidin saama šoki – kogu kehalt oli vähenenud kokku 23 cm! Samuti oli põhimõtteliselt olematuks muutunud tselluliit jalgadelt, mis kobrutasid enne siit ja sealt,“ lõpetab Kaidi kelmika naeratusega loo sellest, kuidas HIIT rullmasseerija on teda aidanud.