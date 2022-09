Ära jää välismaistest allahindlustest ilma! Loe, kust leida häid pakkumisi ja kuidas säästa tarnekuludelt

OstaEU on teenus, mis võimaldab tellida moe-, laste-, kodu- ja disainerkaupa hindadega, mida Eestis ei leia.

Mitu korda oled näinud mõnd välismaist suunamudijat rääkimas suurepäraste pakkumistega e-poest ainult selleks, et pärast kiiret kodulehega tutvumist tõdeda, et sealt kauplusest Eestisse pakke ei saadeta või ületab saatmiskulu toodete maksumuse? Samamoodi võib reisil olles leida mõne vägeva uue brändi või poe, mida kodulinnas veel ei ole, kuid koju tagasi jõudes jälle avastada, et siinmail ei olegi võimalik selle brändi tooteid endale soetada. Teame küll, et elame globaliseerunud maailmas, kus suhtlus riikide ja rahvaste vahel muutub aina tihedamaks, kuid ikka on tihtipeale nii, et teisel pool on muru rohelisem.

Enam ei pea selliste olukordade pärast muretsema. Turule on jõudnud uus teenus, mis lõhub moemaailma piirid. OstaEU on teenus, mis võimaldab tellida moe-, laste-, kodu- ja disainerkaupa Saksa, Hispaania, Poola, Inglise, Prantsuse, Itaalia, Portugali, Leedu, Läti, Hollandi ja Tšehhi veebipoodidest, ilma et peaksid tellimuse kohalejõudmise või tarnekulu pärast pead vaevama. Nimelt laseb OstaEU sul Euroopa veebipoodidest tehtud ostud saata kohalikesse ladudesse, kust need siis mõistliku hinnaga edasi Eestisse toimetatakse.

Valik on väga laialdane

Näiteks on Saksamaal palju e-poode, mis pakuvad just väga häid elektroonikapakkumisi. Väga head hinnad on ka Poola poodides ja näiteks Poola apteekidest leiab väga soodsa hinnaga samaväärseid tooteid, mis meil Eestis on paraku väga kallid. Prantsusmaal aga on laiem valik parfüüme. Sealt on võimalik osta täpselt samu parfüüme 30–50% soodsamalt kui Eestist. Itaalia üllatab omakorda suurepäraste kohaliku kohvi, kosmeetika ja kvaliteetsete jalanõude pakkumistega.

Parimate pakkumiste lihtsamaks leidmiseks on OstaEU kodulehel nimekiri meie klientide lemmikutest välismaistest poodidest, kuid muidugi on võimalik ostelda kõikides pakutavate riikide poodides.

Hoia saatmiskulude pealt kokku