Kadedus. Kas surmapatt või inimloomus?

Kui sõpradega on lihtne, siis armukadedus suhtes pole mulle võõras. Püüan oma tundeid küll mõistusega vaos hoida, kuid lõpuks purskuvad need pisarate saatel ikkagi välja. Hiljuti mõistsin, et selle kehva tunde aluseks on lapsepõlvest pärinev ebakindlus – hirm, et ma pole piisavalt hea.