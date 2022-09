Sügis südames

Pean siinkohal tunnistama, et kõik pingutused pole suure tõenäosusega seda väärt. Kui olen viimastel aastatel mõne naise embusse sattunud, on see enamasti olnud nende endi algatusel. Tavaliselt pole mul muidugi olnud õrna aimugi, mis toimub. Mind kutsutakse teed jooma või privaatsemale jutuajamisele kuskil nurgas. Eriti huvitavad sõnumid saabuvad varajastel hommikutundidel: „Mis sul plaanis on?“ Naised väidavad, et neil pole minu vastu huvi, ja siis hakkavad bikiinipilte saatma. Mida rohkem vastu hakkan, seda põnevamaks pildid ja kutsed muutuvad. Mina olen see, keda taga aetakse. Kas see meeldib mulle? Mõnikord. Selles üleolekus on midagi kõditavat – kas öelda jah või ei? Aga kas ma saaksin kunagi loo lõppedes täiesti ausalt öelda, et ma neid armastasin? Mis oli sellel kõigel armastusega pistmist? See on väga hea küsimus. Ja siis sa lõpetad ühe poolena selles kohati jõhkras äritehingus, milles sa isegi ei teadnud, et osaled. Nad on jaganud sinuga kõike. Aga mida sinult vastu oodatakse? Tükikest sinu hingest. See on omamoodi hingelõks.