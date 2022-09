Harry Styles- mees, keda armastavad ka 40ndates naised

Suur hulk Harry Stylesi (28) fänne on temaga samaealised. Mitmed neist on olnud tema fännid juba sellest ajast, kui Harry kuulus veel poistebändi One Direction. Styles ei piirdu aga endavanuste naiste südamete võitmisega. Nimelt on suur osa tema fänne neljakümnendates eluaastates naised. Miks?