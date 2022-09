INTIIMNE KAADER | Moekunstnik Riina Põldroos: silmad peavad oskama näha ilu ja suu rääkida armastusest

„Olen looduse poolt saanud keha, millega ei pea igapäevaselt tegelema. Paras kingitus, et võin süüa saia ja juua ohjeldamatult veini ning ikka on mul hea näonahk ja peen puus. Nii et ma ei oska midagi rääkida dieetidest ja treeninguplaanidest. Aastatega olen natuke juurde võtnud muidugi, aga välja näen saledam, kui mõõtudelt olen. No ja tegelikult lähevad ka 15 aastat vanad kleidid mööndustega selga. Võimalik, et see on seotud mingi üldise eatu vaibiga. Vananedes inimesed tihtipeale täidavad end eluraskuse ja kurbusega, tumedus annab „mahtu“ juurde ning vajutab kössi. Nooruse uljus ja sära ja süütus ja lootus mattub taaga alla.