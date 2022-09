Laura Valk: iga inimese kohustus on öelda oma soovid ja oma tunded välja

Lapsed on nagu väikesed käsnad, sest me õpime absoluutselt kõike oma vanematelt ja meid ümbritsevalt keskkonnalt. Kui mõelda, mis uskumusi ja hoiakuid mõnikümmend aastat tagasi lastele iga päev räägiti, siis ei oska mitte keegi öelda, miks või kustkohast sellised ideed pärinevad, aga ometi on need meile nii sisse juurdunud, et olles ebateadlik või toimetades lastega autopiloodil, lipsavad need laused vahepeal ka minu suust välja.