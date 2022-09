Nr 1 Botoxi tulemus ilma täitesüstideta

BioMD-l on suurepärane uudis! Üks ja ainus – BioMD pinguldav näoseerum Biotox . BioMD võimas kortse vähendav seerum sisaldab koostisosa Syn®-Ake, millel on kolmekordne vananemisvastane toime. Esiteks jäljendab Syn®-Ake templirästiku mürki, mis mõjub nahale sarnaselt Botoxi süstidega, kuid erinevalt Botoxist ei halva see näomuskleid ja jätab alles vaheldusrikkad näoilmed. Teiseks vähendab näoseerumi toimeaine lihasrakkude kokkutõmbe ilminguid. Ehk võrreldes Botoxiga on lihasrakud loomulikumal viisil lõõgastunud olekus, mille tulemusena kortsud tõmbuvad suurema tõenäosusega sirgeks ja kaovad. Ning kolmandaks. Selleks, et Botoxi tulemused püsiksid, tuleb süste teha vähemalt pooleaastase, kui mitte tihedama intervalliga. Ja muidugi, mida suuremad Botoxi doosid, seda suurem on oht ka kõrvaltoimeteks. Biotoxi pinguldava näoseerumi toimeaine Syn®-Ake annab aga seerumile kiire toime ja kauakestva tulemuse ning seda riskivabalt.