Toidulaud olgu vau!

Kuigi vaevalt et ühegi pruutpaari eesmärk on tühistada külaliste hea tuju juba enne peo algust, siis küllap on kõik meist omal nahal kogenud, milliseks tujuvampiiriks võib osutuda nälg. Inglise keeles on selleks hea väljend hangry (saadud sõnade hungry ja angry liitmisel).