Sekspositiivsus on ukse taga. Lase ta sisse

Loodan siiralt, et leiad esimesele küsimusele vastused kiiremini kui teisele. Minu 20aastane seksuaalkoolitaja kogemus näitab, et kahjuks kipub olema vastupidi – rahulolematust külvavaid punkte tekib palju ja need saavad kärmelt kirja, (silma)rõõmu pakkuvad aspektid aga mitte nii ruttu.