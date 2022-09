Kohtuotsus, mille tulemusel keelustati mitmetes Ameerika Ühendriikides abordi tegemine, mõjus talle eriti julmalt. Lawrence jäi oma kahekümnendate alguses rasedaks ja oli sada protsenti kindel oma otsuses aborti teha. Selleni ta aga ei jõudnud, sest ootamatult rasedus katkes. Aastaid hiljem jäi ta uuesti rasedaks, olles filmi „Don’t Look Up“ võtetel. Sel ajal oli ta juba abielus ja tahtis väga last saada. Paraku katkes rasedus ka sellel korral. Jennifer ütleb, et olles selle kirurgilise protseduuri läbi teinud, on tal kohutav mõelda laste ja noorte neidude peale, kes sellises olukorras olla võivad. Eriti nüüd, kui ta on ise ema. „Mäletan, et mõtlesin rasedana selle kõige peale miljoneid kordi. Sealhulgas ka sellele, mis juhtub minu kehaga ehkki mul oli väga rahulikult kulgev rasedus. Mõnel hetkel tabasin end lihtsalt mõttelt- mis oleks, kui ma oleksin sunnitud seda kõike läbi tegema?“