Aasta naisartist YASMYN: armastus on armastus. Olen seda kogu elu teadnud

Tema hääle tunneb kohalikul muusika­välul ära kinni­silmi, kõlagu kõrk-võnklev “Rich” või sum­mutatud mantra “I Like U a Lot”. Aga kui vaatad, siis on, mida. Tema kostüümid käivad fantaasia poolest kõrgelt üle külakiige võlli ning esinedes on pauer alati kohal.