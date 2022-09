Viis harjutust, millega oma ellu rohkem õnne tuua

Püsiv õnnelikkus ei tähenda, et käid kogu aeg ringi naeratus näol ja et paha tuju, raskeid hetki või tüdimust enam polegi. See tähendab hoopis, et üleüldine hinnang elule on parem ja keskmine õnnetase kõrgem. Õnn on nagu lihas, mida saab treenida. Õnnekoolitaja Dalí Karat jagab viit harjutust, mille abil oma ellu rohkem õnne tuua.