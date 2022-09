Lahtilaskmise kunst

Kui me ei saa möödunut muuta, siis miks me seal elada püüame, küsib Razzetti. „Minevikus elades oled nagu hamster rattas – see ei vii sind kuidagi edasi. Lahtilaskmine on teadlik protsess. See ei tähenda, et peaksid unustama, mis juhtus. Ei, sa pead lahti laskma ootustest. Me ei kannata, sest suhe lõppes, vaid kuna me tahtsime, et see kestaks igavesti. Hinda positiivset, mis juhtus, ja lase minna sellel, mis „oleks pidanud juhtuma“. Nagu kirjutas Eckhart Tolle: „On õrn piir mineviku austamise ja sellesse uppumise vahel.“”