SUHTED | Ligi pooltel pikas suhtes inimestest on mingil ajal armuke

Suhteekspertide sõnul on ligi pooltel pikas suhtes inimestest mingil ajal armuke — ja sugugi nad kõik ei ole õnnetus abielus. Dr Helen Fisher töötab USA Kinsey instituudis, mis uurib seksuaaltervist ja -käitumist. Tema murranguline raamat “Anatomy of Love: The Natural History of Mating, Marriage, and Why We Stray” (“Armastuse anatoomia: paaritumise, abielu ja kõrvalehüpete ajalugu”) — inimsuhete ülevaade eelajaloolisest ajast tänapäevani — kirjeldab uurimust, mis näitas, et 34% naistest ja 56% meestest, kel on olnud kõrvalsuhe, peavad oma abielu õnnelikuks või lausa väga õnnelikuks.