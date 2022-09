Sügismood on kantud põhimõttest, et vähem on rohkem. Me oleme teadlikumad ja vastutustundlikumad, samal ajal soovime siiski, et ümbritsev pakuks meile rõõmu ja naudingut. Jätkuvalt räägime kvaliteedi olulisusest ning sellest, et tarbija on tüdinud moest, mille eluiga on liiga lühike.