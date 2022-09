Runnelite ruumid

Ilus, ilus, ilus on see Tartu-kodu. Kuid Stella (37), aksessuaaridisainer ja Stella Soomlaisi stuudio looja, ning Tõnu Runnel (41), ettevõtja, veebidisainer ja fotograaf, jagavad end veel mitme olulise ruumi vahel. Lisaks Supilinnale on neil kodu Kalamajas, nad peavad talu Põlvamaal ning isegi salabaari hoovinurgas.