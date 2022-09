FOTOD | Emmy gala kümme parimat ja halvimat rõivavalikut

Los Angeleses pärjati 74. korda Emmy auhindadega televisiooni paremikku. Emmy galaga kaasneb loomulikult punane vaip ja võimalus näidata oma stiili ja moetaju. Kui Oscarite jagamine on äärmiselt prestiižne, siis VMA gala on seevastu metsik, Met gala üllatab tihti sensatsiooniliste kunstiteostega. Emmy gala punane vaip on aga teletähtedele, kes tahavad punasel vaibal lihtsalt ilusad välja näha. Valisime välja oma lemmikud ja mõned mitte nii väga lemmikud.