Tippude vallutaja

Kai Realo (54) on seisnud suurte ettevõtete dirigendipuldis juba paarkümmend aastat. Et orkester hästi kokku kõlaks, peab ta oluliseks tunda iga kaasmängija partiid. Võõras pole talle Circle K teenindusjaama töö ja juba on ta jõudnud kätt proovida Ragn-Sellsi ohtlike jäätmete laos, kibeledes ka prügiauto kõrvalistmele.