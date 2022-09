Huulepulk kui majandusnäitaja

Huulepulgaefekt või -indeks tähistab teooriat, mille järgi suurenevad majanduslanguse ajal n-ö taskukohaste luksusesemete müüginumbrid. Esimest korda mainis nähtust majandusteadlane Juliet B. Schor. Laiemasse teadvusesse jõudis huulepulgaindeksi mõiste Estée Lauderi kosmeetikaimpeeriumi pärija Leonard Alan Lauderi vahendusel. Ilumogul täheldas, et pärast 2001. aasta 11. septembri terrorirünnakut kahekordistusid huulepulkade müüginumbrid. Teisisõnu: vaatamata ühiskonnas valitsevale üldisele ebakindlusele ostsid naised kallima hinnaklassi huulepulki senisest märkimisväärselt rohkem. Tähelepanek viis mehe järelduseni, et huulepulkade müügimahtude ja majanduse tervise vahel peab olema seos. Teooriat edasi arendades jõuti hüpoteesini, et luksuslike huulepulkade läbimüügi suurenemine võib viidata eelseisvale majanduslangusele.