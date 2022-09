Wallis Simpson – naine, kelle pärast loobus kuningas Edward VIII troonist ehk kuidas sai Lilibetist Suurbritannia kuninganna Elizabeth II

Kuninganna Elizabeth II suri 8. septembril. Ta valitses Suurbritanniat üle 70 aasta, mis on pikim valitsusaeg läbi aegade. Kuninganna aga ei sündinud teadmisega, et temast saab troonipärija. See juhtus tema onu Edward VIII tõttu, kes pärast aastast valitsemist troonist loobus.