„Kui terapeut küsis, kus on mu kõige turvalisem paik, kujutlesin hüpnoosis viibides end stuudiosse,“ ütleb muusik Pavel Botšarov (36), enim tuntud Gameboy Tetrise nime all. Looming on tema pärisosa, muusika ta pühendumus. Ka raskeimatel aegadel, mida on ta elus olnud omajagu.